Школьники провели #ИнтервьюНаДиване в условиях самоизоляции

В официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» ВКонтакте в рамках тематической недели «Расскажи о главном!» известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций рассказали школьникам о новых направлениях журналистики и провели лекцию о возможностях по созданию интересного контента в социальных сетях. Сами школьники попробовали себя в качестве интервьюеров, приняв участие в челлендже #ИнтервьюНаДиване.

Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, например, во время онлай-урока рассказал о том, что должен уметь журналист, как правильно подготовиться к интервью и как расположить к себе собеседника.

Челлендж #ИнтервьюНаДиване запустила блогер Амина Tenderlybae. Участникам было предложено записать на смартфон свое «интервью» и потренировать навыки интервьюера. Школьникам посоветовали записать разговор с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми, которым нужна поддержка в условиях самоизоляции.

Интервью при этом проводились по телефону или в формате видеосвязи. Результаты своей работы школьники публиковали в сообществе «Большая Перемена» ВКонтакте и в соцсетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване.

Лучшие интервьюеры получили призы от организаторов конкурса – необходимые аксессуары для профессионального блогера: стедикам для смартфона, селфи-лампа, селфи-палка, микрофон.

