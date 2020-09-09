Школьники под Костромой пришли за конфетами с могил и сломали 19 памятников
Двое подростков 12 и 13 лет пришли на кладбище в поселке Красное-на-Волге Костромской области поесть конфет с могил и опрокинули 19 надгробий, говорится в материалах на сайте УМВД по Костромской области.
«Как оказалось, в тот вечер друзья пришли на кладбище, чтобы поесть конфет, которые красноселы оставляли на могилах своих умерших родственников. Заметив, что одно из надгробий плохо закреплено, подростки его раскачали и уронили. Процесс им понравился и они проделали подобную процедуру со всеми памятниками, которые смогли сдвинуть», - сообщается в нем.
Ранее оба ребенка состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, один из них уже помещался в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за кражу чужого имущества. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Местные жители смогут компенсировать материальный ущерб в суде в общем порядке.
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