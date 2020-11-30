Школьники перечислили самые нелюбимые блюда в столовой

Ученики школ перечислили наиболее нелюбимые блюда, которыми их кормят в столовых учебных заведений. Результаты опроса представила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Выяснилось, что наибольшее отторжение у них вызывают рыбные котлеты, жареная печень, пюре из гороха, перловая каша, а также различные полуфабрикаты и недоготовленный омлет.

При этом величиной порций оказались недовольны 30% опрошенных учеников, свыше половины обозначили претензии к качеству подаваемых блюд. Еще 48% пожаловались на плохо прогретую пищу, а треть не устраивает расписание питания. Ещё около 33% заявили об антисанитарии в столовых.

В социологическом исследовании приняли участие более 3,5 тысяч учеников школ по всей стране.

