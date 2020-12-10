Школьники Москвы стали лучшими в Европе и одними из мировых лидеров по знанию математики

Московские школьники вошли в число лучших в мире по уровню знания математики. Это показало Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS.

Так, московские четвероклассники стали первыми в мире в естествознании. По математике столичные ученики входят в пятерку лидеров. При этом среди европейских стран столица России лидирует по общей оценке со значительным отрывом.

Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова заявила в эфире НСН, что не удивлена такому успеху.

«Москва сделал всё, чтобы образовательные механизмы и ресурсы работали сегодня на доступность качественного образования для каждого ребёнка нашего города. Правительство Москвы за последние 10 лет практически интегрировало московскую школу в городскую среду. Все московские школы тесно связаны с университетами, колледжами, ведущими научно-исследовательскими центрами, высокотехнологичными предприятиями, технопарками, музеями, культурными и досуговыми учреждениями. По сути, сегодня вся Москва стала единой образовательной площадкой», - подчеркнула собеседница НСН.

Мария Лазутова также отмечает значительное улучшение материально-технической базы московских школ.

«Появилось лучшее инженерное, медицинское и биологическое оборудование, IT, полигоны робототехники. Это позволяет школьникам на раннем этапе выбирать, чем конкретно заниматься. Самое главное, это стимулирует интерес ребят к постоянному познанию нового, изучению», - пояснила глава комиссии ОП Москвы.

Третий ключевой фактор успеха, по словам Лазутовой, – достойное материальное обеспечение столичного образования:

«Москва беспрецедентно решает вопросы материальной поддержки учителей, классных руководителей и самих школьников. Все победители разного уровня олимпиад получают грантовую поддержку мэра. Все школы – лидеры получают дополнительную финансовую подпитку. Это и даёт возможность московской системе образования добиваться высоких результатов».

Отличные результаты московские школьники демонстрируют не впервые. Так, по итогам исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, они входят в тройку лучших в мире по читательской грамотности, по математической - в пятерку, а по уровню естественно-научной грамотности - в шестерку. Кроме того, юные москвичи - в мировых лидерах по уровню компьютерной грамотности.

Исследование TIMSS проводится раз в четыре года. В 2019 году оно охватило 580 тысяч школьников из 64 стран. В 2015 году Россия также входила в десятку лучших.

