Школьники из РФ выиграли четыре золота на олимпиаде по информатике в Египте

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике, сообщили в пресс-службе Минцифры.

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Отмечается, что ни одна из команд не показала такой высокий результат, хотя участие в олимпиаде принимали школьники из 92 стран.

Международные соревнования прошли в Египте. Олимпиада включала два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

Ранее Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету «Труд» с учебного года 2024-2025, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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