Школьники из РФ выиграли четыре золота на олимпиаде по информатике в Египте

Отмечается, что ни одна из команд не показала такой высокий результат, хотя участие в олимпиаде принимали школьники из 92 стран.



Международные соревнования прошли в Египте. Олимпиада включала два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

Ранее Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету «Труд» с учебного года 2024-2025, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

