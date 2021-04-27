Школам разрешили продлить каникулы с 1 по 10 мая
Российские школы могут уйти на каникулы с 1 по 10 мая, сообщают во вторник информагентства со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Школам рекомендуется не работать в период с 4 по 7 мая, а в детских садах в эти дни организуют дежурные группы, сказал Кравцов журналистам.
Таким образом, школьники смогут отдохнуть на протяжении 10-дневных майских праздников.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, по которому нерабочими являются дни с 1 по 10 мая включительно. Глава государства поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая рекомендовала увеличить количество выходных в мае, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru