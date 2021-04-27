Школам разрешили продлить каникулы с 1 по 10 мая

Российские школы могут уйти на каникулы с 1 по 10 мая, сообщают во вторник информагентства со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Школам рекомендуется не работать в период с 4 по 7 мая, а в детских садах в эти дни организуют дежурные группы, сказал Кравцов журналистам.

Таким образом, школьники смогут отдохнуть на протяжении 10-дневных майских праздников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, по которому нерабочими являются дни с 1 по 10 мая включительно. Глава государства поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая рекомендовала увеличить количество выходных в мае, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

