Ширвиндт объявил о разводе

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд заявление о расторжении брака с женой Татьяной Морозовой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда столицы.

Исковое заявление зарегистрировано в мировом судебном участке. Досудебное заседание назначено на 1 августа. Согласно российским законам, бракоразводный процесс будет организован в закрытом режиме.

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Как рассказал сам Ширвиндт-младший, он не намерен делить с супругой имущество. Телеведущий также утверждал, что у него хорошие отношения с пока ещё законной женой.

Михаил Ширвиндт вёл телепрограммы «Дог-шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать». Сейчас он проявляет активность на видеохостинге YouTube.

На своём канале он публикует видеоролики о путешествиях и кулинарии. Морозова — вторая супруга Ширвиндта-младшего. Раньше она играла на сцене театра «Сатирикон», а после трудилась в телекомпании «Живые новости».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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