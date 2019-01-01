Ширвиндт объявил о разводе

Как рассказал сам Ширвиндт-младший, он не намерен делить с супругой имущество. Телеведущий также утверждал, что у него хорошие отношения с пока ещё законной женой.

Михаил Ширвиндт вёл телепрограммы «Дог-шоу «Я и моя собака» и «Хочу знать». Сейчас он проявляет активность на видеохостинге YouTube.

На своём канале он публикует видеоролики о путешествиях и кулинарии. Морозова — вторая супруга Ширвиндта-младшего. Раньше она играла на сцене театра «Сатирикон», а после трудилась в телекомпании «Живые новости».

