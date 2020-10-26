Схимонаха-расстригу Сергия вызвали на допрос в СКР

Сразу два уголовных дела возбуждены после проверки по факту нарушений в Среднеуральском женском монастыре, основанным схимонахом Сергием (Романовым), лишённым сана и отлучённым от церкви. Пока он проходит по ним в качестве свидетеля, сообщила ТАСС его адвокат Светлана Герасимова.

Дела открыты оп статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство». Как уточнила защитник, в делах нет обвиняемых фигурантов, отмечает РИА ФАН.

Романова вызвали на допрос в Следственный комитет сообщила также Герасимова в письме на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Она просит чиновника защитить ее подзащитного от «произвола силовиков».

Адвокат полагает, что, раз Романов не проходит подозреваемым по делу, следователи могли бы провести допрос в его келье в монастыре, как уже делали ранее, передает Ura.ru. При этом Герасимова ссылается на указ губернатора, согласно которому граждане старше 65 лет (Романову исполнилось 65 в марте) обязаны находиться на самоизоляции.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал в проповедях говорить о коронавирусе как о «псевдопандемии». Он также призывал народ к неповиновению властям.

Несмотря на запрет епархией проповедовать, Романов продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать. Церковный суд сначала лишил его сана, а затем вообще отлучил от церкви за продолжение проведения богослужений,.

Романов отказывается покидать основанную им обитель. Его оштрафовали по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации. Ранее Романов был осуждён за убийство.

