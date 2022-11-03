Шесть объектов образования на 2600 мест строят в Москве
Строительство шести объектов образования на 2600 мест продолжается в Восточном округе Москвы, рассказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Мы возводим два детских сада, три учебных корпуса и школу», – сказал Загрутдинов.
В частности, заканчивается строительство детского сада на 300 мест в районе Косино-Ухтомский. Строители занимаются отделкой помещений, благоустройством территории. В районе Соколиная Гора строят детский сад на 125 мест.
В Преображенском районе вскоре откроется учебный корпус на 400 мест, такой же объект возводят в Богородском районе. Еще один учебный комплекс строится в Косино-Ухтомском. Он рассчитан на 550 мест, в том числе для детей дошкольного возраста. Школу на 600 мест строят на улице Тюменская.
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