Шесть объектов образования на 2600 мест строят в Москве

Строительство шести объектов образования на 2600 мест продолжается в Восточном округе Москвы, рассказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Мы возводим два детских сада, три учебных корпуса и школу», – сказал Загрутдинов.

В частности, заканчивается строительство детского сада на 300 мест в районе Косино-Ухтомский. Строители занимаются отделкой помещений, благоустройством территории. В районе Соколиная Гора строят детский сад на 125 мест.

В Преображенском районе вскоре откроется учебный корпус на 400 мест, такой же объект возводят в Богородском районе. Еще один учебный комплекс строится в Косино-Ухтомском. Он рассчитан на 550 мест, в том числе для детей дошкольного возраста. Школу на 600 мест строят на улице Тюменская.

