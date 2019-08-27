Пересадку с МЦД на метро сделают бесплатной для жителей Подмосковья

Жители Подмосковья с открытием линий Московских центральных диаметров (МЦД) в конце 2019 года смогут добираться до Москвы дешевле. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова.

По информации телеканала, в центральной зоне МЦД, которую проложат от платформы Сетунь до платформы Марк и от Волоколамской до Остафьева, цена на проезд будет 38 рублей. Отмечается, что в эту зону войдет бесплатная пересадка на МЦК и метро.

Как заявил телеканалу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это позволит людям экономить до 50 тысяч рублей в год.

Напомним, запуск первых двух линий МЦД запланирован до конца 2019 года. К 2025 году ожидается запуск всех пяти линий.



