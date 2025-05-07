«Шесть часов сидим»: Басков сообщил, что застрял в самолете в Петербурге
Певец, народный артист России Николай Басков заявил, что несколько часов не может покинуть самолет, на котором прилетел в Санкт-Петербург. Об этом исполнитель сообщил в соцсетях.
Как отметил певец, его борт прибыл в Северную столицу из Иркутска.
«Уже шесть часов сидим в самолете, нас пока не выпускают», - поделился Басков.
По словам артиста, в авиагавани большая очередь, «никто никуда не вылетает».
Ранее на фоне массированных атак беспилотников в ряде регионов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, многие борты перенаправляют в Санкт-Петербург, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАШЕ Радио покоряет просторы от Северного полюса до космоса
- «Шесть часов сидим»: Басков сообщил, что застрял в самолете в Петербурге
- ФСБ задержала трех планировавших теракт в Каховке украинских агентов
- В Москве ограничат работу такси, каршеринга и аренды самокатов и велосипедов
- Финский истребитель упал в Лапландии
- Спартакиада для горожан старшего возраста пройдет в Москве 17 мая
- Режим ЧС ввели в Саранске из-за атак беспилотников
- В Белгородской области сбили 80 украинских БПЛА за сутки
- Семь ТЦ в центре Петербурга временно приостановят работу в первой половине дня 9 мая
- FIE допустила фехтовальщиков из РФ до командных соревнований в нейтральном статусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru