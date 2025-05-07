«Шесть часов сидим»: Басков сообщил, что застрял в самолете в Петербурге

Певец, народный артист России Николай Басков заявил, что несколько часов не может покинуть самолет, на котором прилетел в Санкт-Петербург. Об этом исполнитель сообщил в соцсетях.

Как отметил певец, его борт прибыл в Северную столицу из Иркутска.

«Уже шесть часов сидим в самолете, нас пока не выпускают», - поделился Басков.

По словам артиста, в авиагавани большая очередь, «никто никуда не вылетает».

Ранее на фоне массированных атак беспилотников в ряде регионов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, многие борты перенаправляют в Санкт-Петербург, пишет RT.

