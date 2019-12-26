Шерше ля фам. Пелагея подтвердила развод с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея подтвердила, что разводится со своим супругом — игроком хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным. Исполнительница написала в соцсети, что не жалеет о годах совместной семейной жизни. Иван и Пелагея вступили в брак в 2016 году, вскоре у них родилась дочь Таисия, отмечает RT.

По словам певицы, развод – малоприятный процесс. Вместе с тем, она выразила надежду на сохранение дружеских отношений с мужем после расставания, ради воспитания их совместной дочери. Артистка также рассчитывает на понимание поклонников.

Фанаты в своих комментариях признаются, что им жалко узнавать о таких новостях. Подписчики пожелали Пелагее счастья и терпения. Как уточняет Утро.ру, развод может быть связан с изменой спортсмена. Ранее появилась информация, что Телегина застукали с любовницей, с которой он якобы уже давно крутит роман.

