«Шереметьеву» торжественно присвоили имя Александра Пушкина в канун юбилея поэта

Министр культуры России Владимир Мединский открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта, сообщает «Взгляд».

Как заявил Мединский, Шереметьево первый приступил к реализации «крупного проекта по присвоению имен наших великих соотечественников аэропортам». Министр подчеркнул, что в России прикладывают большие усилия для популяризации великого поэта.

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина.

Мединский отметил, что присвоение имен аэропортам – достойное завершение всероссийского конкурса.