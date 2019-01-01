«Шереметьеву» торжественно присвоили имя Александра Пушкина в канун юбилея поэта
Министр культуры России Владимир Мединский открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта, сообщает «Взгляд».
Как заявил Мединский, Шереметьево первый приступил к реализации «крупного проекта по присвоению имен наших великих соотечественников аэропортам». Министр подчеркнул, что в России прикладывают большие усилия для популяризации великого поэта.
6 июня исполняется 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина.
Мединский отметил, что присвоение имен аэропортам – достойное завершение всероссийского конкурса.
Ранее НСН привела мнение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова о том, что можно назвать именами выдающихся людей не только аэропорты, но и космодромы, например, новый - «Восточный».
«Переименования уже у нас были. Волгоград — в Сталинград, переименовали Ворошиловград, Фрунзе, Чапаев... Но называть нужно что-то новое, что не имело своего названия. Скажем, сделали мы новый космодром. Так, давайте его назовём именем Путина. Это логичнее, чем менять старые названия или добавлять к ним новые. Ведь, любое переименование, это большие деньги», — заявил НСН бывший градоначальник столицы.
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