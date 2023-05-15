Шелепихинскую набережную откроют в 2025 году

В Центральном административном округе столицы развернуты работы по строительству Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.



По его словам, в настоящий момент объект готов на 11%. К 2025 году завершится благоустройство единого пространства от Краснопресненской до Карамышевской набережной.

Глава строительного департамента столицы отметил, что Шелепихинская набережная будет частью большого транспортного узла, реализация которого проходит в три этапа. В рамках первого из них планируется ввести в эксплуатацию улично-дорожную сеть для жилой застройки в районе Шмитовского и Мукомольного проездов.

Второй этап включает в себя обеспечение транспортной связью Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) с Пресненской набережной и ММДЦ Москва-СИТИ. На третьем этапе завершится строительство Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда.

