Шеф-редактор «Пусть говорят» внезапно умер в 29 лет

Шеф-редактор телепередачи «Пусть говорят», выходящей на «Первом канале» Денис Коновалов скончался на 30 году жизни. Объявившая об этом редакция телеканала, не уточнила причины смерти, отмечает «Свободная пресса».

В редакционном некрологе Дениса назвали настоящим профессионалом, сильным, душевны и открытым человеком. По словам коллег, он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал.

Денис Коновалов родом из Кемеровской области. По окончании службы в армии он успел 4 года поработать шахтёром, после чего переехал в Москву и устроился работать на телевидение.

