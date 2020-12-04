Шеф-повар назвал незаменимые новогодние блюда

Меню на Новый год должно быть сытным и «нажористым», а потому идеальное и, по сути незаменимое блюдо на праздничном столе — это салат оливье, считает шеф-повар Константин Ивлев.

Телеведущий признался, что в течение года старается питаться правильно, но в главный зимний праздник позволяет себе поесть от души.

«Я сам сижу на чистке для того, чтобы в этот период отожраться, поесть своё, всё вкусное, то, что я не могу съесть в течение всего года с точки зрения своего правильного питания», - сказал Ивлев в эфире «Радио 1».

Ещё одно популярное новогоднее блюдо — сельдь под шубой, или, по выражению Ивлева, «сельдь в дублёнке».

