Шеф-повар назвал незаменимые новогодние блюда
Меню на Новый год должно быть сытным и «нажористым», а потому идеальное и, по сути незаменимое блюдо на праздничном столе — это салат оливье, считает шеф-повар Константин Ивлев.
Телеведущий признался, что в течение года старается питаться правильно, но в главный зимний праздник позволяет себе поесть от души.
«Я сам сижу на чистке для того, чтобы в этот период отожраться, поесть своё, всё вкусное, то, что я не могу съесть в течение всего года с точки зрения своего правильного питания», - сказал Ивлев в эфире «Радио 1».
Ещё одно популярное новогоднее блюдо — сельдь под шубой, или, по выражению Ивлева, «сельдь в дублёнке».
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