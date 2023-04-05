Шашлыки VS салаты: Проект о выходных с 1 по 9 мая за счёт Нового года внесён в Госдуму

Законопроект о продолжительных выходных в период с 1 по 9 мая внесён в Государственную думу. Их предлагается организовать за счет уменьшения новогодних каникул.

Авторы инициативы – депутаты фракции «Новые люди». Как пояснил заместитель председателя нижней палаты парламента Владислав Даванков, документ предполагает добавление в начале мая четырёх выходных дней с конца новогодних праздников.

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Причём авторы инициативы рассчитывают, что депутаты примут проект закона в самые сжатые сроки, что позволит уже в этом году объявить непрерывные нерабочие дни с 29 апреля по 9 мая. Таким образом, с 2024 года новогодние праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские - без перерывов, с 1 по 9 мая.

Как заметил вице-спикер, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».

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ФОТО: сайт мэра Москвы
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