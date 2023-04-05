Шашлыки VS салаты: Проект о выходных с 1 по 9 мая за счёт Нового года внесён в Госдуму

Законопроект о продолжительных выходных в период с 1 по 9 мая внесён в Государственную думу. Их предлагается организовать за счет уменьшения новогодних каникул.

Авторы инициативы – депутаты фракции «Новые люди». Как пояснил заместитель председателя нижней палаты парламента Владислав Даванков, документ предполагает добавление в начале мая четырёх выходных дней с конца новогодних праздников.