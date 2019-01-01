Шапошников добился внесения пожеланий горожан в проект реновации Свиблово

Изменения проекта реновации в Свиблово с учетом пожеланий жителей района добился председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании окружной градостроительно-земельной комиссии (ГКЗ) в префектуре Северо-Восточного округа.

По его словам, он получил коллективное обращение жителей домов на улице Седова, в котором более 450 человек просили не расширять проезжую часть их улицы и сохранить сквер. Также горожане выказали желание не расширять 1-й Ботанический проезд, и изменить посадку планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса, чтобы сохранить проезд к Центру детского творчества «Свиблово» и домам в Беринговом проезде.

Также москвичи обратились к Шапошникову с просьбой пересмотреть целесообразность размещения в одном из кварталов бизнес-центра. Замечания жителей Свиблова были учтены в особом мнении депутата Мосгордумы и приняты на заседании ГКЗ.

