Шаман Габышев намерен въехать в Москву на белом коне

Шаман Александр Габышев анонсировал новый "поход" на Москву в марте на белом коне, сообщает "Интерфакс".

Как добавляет агентство, его сторонники поедут на автомобилях.

Шаман Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». В мае 2020 года его поместили в психиатрическую больницу, но в июле он был выписан.



