Шаман Габышев намерен въехать в Москву на белом коне
12 января 202111:54
Шаман Александр Габышев анонсировал новый "поход" на Москву в марте на белом коне, сообщает "Интерфакс".
Как добавляет агентство, его сторонники поедут на автомобилях.
Шаман Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». В мае 2020 года его поместили в психиатрическую больницу, но в июле он был выписан.
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12 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru