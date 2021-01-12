Шаман Габышев намерен въехать в Москву на белом коне

Шаман Александр Габышев анонсировал новый "поход" на Москву в марте на белом коне, сообщает "Интерфакс".

Как добавляет агентство, его сторонники поедут на автомобилях.

Шаман Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы «изгнать Путина». В мае 2020 года его поместили в психиатрическую больницу, но в июле он был выписан.


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Фото: instagram.com/sakhaday
ТЕГИ:Якутия
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