Шахназаров назвал Артемьева великим композитором
Режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил соболезнования семье композитора Эдуарда Артемьева, который скончался на 86-м году жизни.
«Великий композитор. Мои искренние соболезнования семье», - сказал Шахназаров НСН.
Артемьев и Шахназаров сотрудничали. К примеру, музыку композитора можно услышать в фильме "Курьер", который снял режиссер.
В начале декабря композитор был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник.
Артемьев работал с режиссерами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским, написав музыку для фильмов «Утомлённые солнцем», «Солярис», «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпиаду в Сочи.
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