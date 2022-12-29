Шахназаров назвал Артемьева великим композитором

Режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил соболезнования семье композитора Эдуарда Артемьева, который скончался на 86-м году жизни.

«Великий композитор. Мои искренние соболезнования семье», - сказал Шахназаров НСН.

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Артемьев и Шахназаров сотрудничали. К примеру, музыку композитора можно услышать в фильме "Курьер", который снял режиссер.

В начале декабря композитор был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник.

Артемьев работал с режиссерами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским, написав музыку для фильмов «Утомлённые солнцем», «Солярис», «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпиаду в Сочи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоболезнованияКарен Шахназаров
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