Шахназаров назвал Артемьева великим композитором

Артемьев и Шахназаров сотрудничали. К примеру, музыку композитора можно услышать в фильме "Курьер", который снял режиссер.

В начале декабря композитор был госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник.

Артемьев работал с режиссерами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским, написав музыку для фильмов «Утомлённые солнцем», «Солярис», «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпиаду в Сочи.