«Шабашники и удаленка». Москвичам рассказали о постковидном рынке электрики

В Москве и области повысились цены на электромонтажные работы в частных домах и на коммерческих объектах, при этом рынок переполнен «шабашниками», встреч с которыми лучше избегать, рассказал руководитель компании «Ваш электрик 24» Игорь Коршунов.

«Ищите проверенных исполнителей. По отзывам, по рекомендациям, по наличию документов. «Шабашники», которыми переполнен рынок в Москве и области, могут не только испортить настроение, но и привести к более печальным последствиям. Причем даже переделывать за некоторыми горе-мастерами невозможно. Всё приходится начинать сначала - с закупки материалов», - советует Коршунов.

По его словам, этим летом цены повысились на 15% по сравнению с «доковидными» временами и даже больше, и новые заказчики реагируют на это со «смешанными чувствами».

«Строиться хотят все, но материалы подорожали больше чем на 20%, плюс подорожал монтаж. При этом не все представляют, из чего складывается стоимость электромонтажных работ. Подводные камни, к сожалению, присутствуют всегда», - посетовал руководитель компании.

В числе антикризисных решений Коршунов назвал набирающий популярность вариант «электрика на удаленке».

«Сейчас особенно активировались те руководители компаний, которые пришли к нам за обслуживанием объектов, чтобы экономить на штатных работниках. Часто в офисных, складских или других коммерческих помещениях штатные электрики скучают в смартфонах. А работа их заключается в замене лампочек несколько раз в месяц. Мы предлагаем таким компаниям ответственных за электрохозяйства, которые приезжают на свои объекты только по мере появления проблем. Это прямая экономия на зарплатах до 50%, а оптимизация расходов – это главная задача любого бизнеса», - отметил он.

По данным руководителя компании «Ваш электрик 24», электромонтаж однокомнатной квартиры в московском регионе сейчас стоит от 29 тыс. рублей, частного дома – от 79 тыс. рублей, а обслуживание объектов площадью до 100 кв.м. обходится заказчикам от 10 тыс. рублей.

