Сезон работы летних веранд начнется в Москве 1 апреля

Московским рестораторам с 15 марта разрешили начать монтаж и обустройство летних веранд, сезон их работы начнется 1 апреля, передает «Интерфакс».

Всего может открыться порядка 3 тысяч летних кафе и веранд, на конец прошлого сезона в Москве было зафиксировано 2,1 тысячи таких объектов.

Они должны располагаться не более чем в пяти метрах от основного здания и кафе и не менее чем в 25 метрах от метро.



