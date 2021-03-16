Сезон работы летних веранд начнется в Москве 1 апреля
16 марта 202109:26
Московским рестораторам с 15 марта разрешили начать монтаж и обустройство летних веранд, сезон их работы начнется 1 апреля, передает «Интерфакс».
Всего может открыться порядка 3 тысяч летних кафе и веранд, на конец прошлого сезона в Москве было зафиксировано 2,1 тысячи таких объектов.
Они должны располагаться не более чем в пяти метрах от основного здания и кафе и не менее чем в 25 метрах от метро.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Сезон работы летних веранд начнется в Москве 1 апреля
- Фонд отечественного онлайн-контента планируют открыть в России
- Ставку НДС на строительные материалы предложили снизить в Госдуме
- Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в России
- СМИ: наказание за повторное пьяное вождение могут ужесточить
15 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru