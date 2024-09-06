Севший в пшеничном поле Airbus A320 начали разбирать

Техники сейчас демонтируют детали и агрегаты с воздушного судна. Работы будут вести поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента.



Некоторые детали судна, находящиеся в летной годности, прошли тестирование и после повторной проверки могут в дальнейшем использоваться по назначению. Поврежденные элементы отремонтируют или утилизируют. Завершить все работы авиакомпания планирует к декабрю 2024 года.



Напомним, перед посадкой в Омске у лайнера отказала гидравлическая система. Пилоты не стали приземляться в омском аэропорту, посчитав, что им не хватит длины взлетно-посадочной полосы. Поэтому борт полетел в сторону Новосибирска. В пути у самолета почти закончилось топливо, поэтому экипаж принял решение садиться в поле. Все пассажиры самостоятельно эвакуировались из самолета. За причиненный ущерб авиакомпания выплатила каждому по 100 тысяч рублей, напоминает RT.

