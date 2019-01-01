Север Испании или сельский туризм? Развивающиеся направления в туриндустрии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Туристические итоги майских праздников и прогнозы на лето 2019». В своем рассказе она затронула ряд новых предложений для российских туристов.

«Относительной новинкой для российского путешественника можно назвать предложения на север Испании. Это та же известная россиянам страна, но это совершенно новый необычный продукт. Там потрясающая экскурсионка, и, несмотря на довольно прохладное по российским меркам море, люди все равно купаются и получают удовольствие», - отметила она.

Майя Ломидзе обсудила с НСН еще одно развивающееся направление – сельский туризм. Она отметила, что в первую очередь подобные предложения могут заинтересовать иностранных путешественников. Для большинства россиян подобная «экзотика» доступна на дачах.

«Еще одно развивающее направление можно охарактеризовать как сельский туризм. Его пытаются развить уже лет восемь, но есть проблемы. Во-первых, это отсутствие понятийного ряда – ясно только то, что это отдых не в городе. Что это в себя включает, до конца не ясно. С другой стороны, многие спрашивают, зачем развивать сельский туризм, когда у большинства есть дачи. Но те продукты, которые появились в этих сегментах – причем в разных областях, начиная от Московской области до Алтайского Края – могут быть интересны не сколько российским туристам, а иностранцам. Это возможность погрузиться в иную жизнь, что как раз нравится иностранным путешественникам. Утрируя, пожить в лесном домике, подоить корову и посидеть на пчелином улье - это незабываемые впечатления для заграничного путешественника, причем это может стать вполне дорогим и экспортным продуктом. У него есть будущее на международном рынке, но продукт не упакованный. Его надо определенным образом подать», - добавила она.

Ранее в ходе брифинга Ломидзе опровергла информацию о предстоящих банкротствах туроператоров. По ее словам, в данный момент мы не видим симптомов банкротства даже в сегменте малого и среднего бизнеса.

