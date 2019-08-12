Продюсерский центр «Сеть» разработал серию подкастов о современной России, её новых реалиях, символах и мемах для иностранцев, которые изучают русский язык. Проект был создан в формате аудио-азбуки. Каждый выпуск подкаста посвящен одной из букв русского алфавита, словам и выражениям. Они были подобраны таким образом, чтобы максимально точно рассказать о современной жизни в России. В каждом выпуске содержатся интересные факты о культуре, традициях, экономике, политике, кино и спорте.

Иностранцы смогут, если и не проникнуть в русскую душу, то понять, о чем сейчас думают и говорят жители России. Среди озвученных на двух языках тем такие как: фильм «Брат», «Телеграм», «Бессмертный полк», «Волонтеры», «Форум Таврида», «Зарядье». Выпуск подкаста о пранкерах озвучил Алексей Столяров («Лексус»).

По словам создателей, проект направлен на то, чтобы не только помочь иностранцам изучить русский язык, но и разрушить стереотипы о государстве. Преподаватель английского языка и соавтор проекта Ольга Глазкова рассказала, как возникла идея создать серию таких подкастов.

«Идею создaния познaвaтельного проектa для инострaнцев подскaзaли нaм сaми гости нaшей стрaны, прошлым летом приехaвшие нa Чемпионaт мирa по футболу. Мы поняли, что люди из рaзных стрaн, нa сaмом деле, мaло что знaют о современной России, чaще всего, огрaничивaясь общеупотребительными символaми и мифaми. Для чего инострaнцaм изучaть русский язык? Чтобы понять зaгaдочную русскую душу, приобщиться к нaшей великой культуре и знaть, кaк живут люди в России. И, конечно, понимaть Путинa, русский ментaлитет и мемы, которые всё чaще выходят в мировой топ», - рассказала она.

Ознакомиться с проектом можно на сайте. Кроме того, услышать подкасты возможно на платформах iTunes и Google Play.



