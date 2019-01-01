Сестёр Хачатурян окончательно обвинили в убийстве отца
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве отца. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.
По словам Петренко, следователи постарались установить все обстоятельства, которые могут смягчить участь сестёр, в том числе были проведены психолого-психиатрические экспертизы. Установлено, в частности, что две сестры в момент совершения убийства могли осознавать свои действия и понимать, что делают.
Как сообщает Москва 24, в обвинении отмечается, что на преступление сестёр спровоцировал сам отец Михаил Хачатурян. В то же время, адвокаты намерены обжаловать в прокуратуре квалификацию преступления. Защитники настаивает на прекращении уголовного дела с формулировкой «в связи с непричастностью сестер к убийству». Следствие по делу пока продолжается.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля прошлого года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Три сестры признались в убийстве и объяснили, что он длительное время морально измывался над ними. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза определила у Хачатуряна-старшего расстройство личности.
Сейчас, по решению суда, к сёстрам в качестве меры пресечения принят запрет на определенные действия. Свыше двух десятков экспертиз подтвердили версию о необходимой самообороне.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене