Сестёр Хачатурян окончательно обвинили в убийстве отца

Как сообщает Москва 24, в обвинении отмечается, что на преступление сестёр спровоцировал сам отец Михаил Хачатурян. В то же время, адвокаты намерены обжаловать в прокуратуре квалификацию преступления. Защитники настаивает на прекращении уголовного дела с формулировкой «в связи с непричастностью сестер к убийству». Следствие по делу пока продолжается.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля прошлого года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Три сестры признались в убийстве и объяснили, что он длительное время морально измывался над ними. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза определила у Хачатуряна-старшего расстройство личности.

Сейчас, по решению суда, к сёстрам в качестве меры пресечения принят запрет на определенные действия. Свыше двух десятков экспертиз подтвердили версию о необходимой самообороне.

