В Кремле прокомментировали пикеты в поддержку осужденного актера Устинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал одиночные пикеты у здания Кремля в поддержку осужденного актера Павла Устинова за удар бойца ОМОН.
Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил, что "ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд", поэтому обращение с этим вопросом к главе государства «юридически неверно».
Напомним, ранее представители театральных кругов направили коллективное письмо Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело Устинова.
Суд вынес решение по делу Устинова, назначив ему 3,5 года тюрьмы. Адвокаты Устинова обжаловали это решение. Ожидается рассмотрение судом апелляции.
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