В Кремле прокомментировали пикеты в поддержку осужденного актера Устинова

Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля заявил, что "ни президент, ни администрация президента не должны и не могут оказывать какое-либо влияние на суд", поэтому обращение с этим вопросом к главе государства «юридически неверно».

Напомним, ранее представители театральных кругов направили коллективное письмо Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело Устинова.

Суд вынес решение по делу Устинова, назначив ему 3,5 года тюрьмы. Адвокаты Устинова обжаловали это решение. Ожидается рассмотрение судом апелляции.

