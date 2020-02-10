Сестра Поклонской заявила об амбициях, возглавив село в Крыму

Сестра депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской назначена главой села на полуострове. Елена Осадчая будет руководить населённым пунктом Уютное Сакского района республики.

Сестра Поклонской обозначила амбициозные планы на новом посту. Она заявила, что будет стремиться сделать Уютное образцом для района, а затем вывести его в лидеры по всему Крыму, сообщают argumenti.ru.

Ранее Елена Осадчая была депутатом уютненского сельского совета, она входит в партию «Единая Россия». До этого сестра Поклонской трудилась в компании «Черноморнефтегаз» на руководящих должностях. Она была заместителем директора, а затем возглавила департамент по управлению персоналом и общим вопросам, отмечает Ura.ru.

