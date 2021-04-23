Сервис «Социальный мониторинг» стал призером «Оскара» среди инноваций

Московский сервис «Социальный мониторинг» был признан бронзовым призером Edison Awards — престижной премии в сфере новых технологий, своего рода «Оскар» в сфере инновационных продуктов и изобретений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Известно, что первое место занял американский проект USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавирусной инфекции в США. На втором месте – проект из Саудовской Аравии.

Премия существует с 1987 года и ежегодно отмечает достижения в области новых технологий и инноваций. В разные годы на премию номинировались Илон Макс с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, а также Клейтон Кристенсен с Гарвардской Бизнес Школой.

Напомним, что сервис «Социальный мониторинг» используется в Москве с прошлого года и признан бороться с распространением коронавирусной инфекции. С его помощью граждане, которые переносят болезнь в легкой форме, информируют город о соблюдении изоляции, а также могут обращаться за медицинской помощью.

Проект был реализован в сжатые сроки и позволил оперативно отреагировать на возникшую угрозу. Для использования «Социального мониторинга» необходимо указать адрес и загрузить фотографию в момент регистрации.

Надежность и стабильность приложения подтвердили ведущие российские эксперты в области информационной безопасности, а также эксперты Google и Apple.

