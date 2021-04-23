Сервис «Социальный мониторинг» стал призером «Оскара» среди инноваций
Московский сервис «Социальный мониторинг» был признан бронзовым призером Edison Awards — престижной премии в сфере новых технологий, своего рода «Оскар» в сфере инновационных продуктов и изобретений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Известно, что первое место занял американский проект USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавирусной инфекции в США. На втором месте – проект из Саудовской Аравии.
Премия существует с 1987 года и ежегодно отмечает достижения в области новых технологий и инноваций. В разные годы на премию номинировались Илон Макс с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, а также Клейтон Кристенсен с Гарвардской Бизнес Школой.
Напомним, что сервис «Социальный мониторинг» используется в Москве с прошлого года и признан бороться с распространением коронавирусной инфекции. С его помощью граждане, которые переносят болезнь в легкой форме, информируют город о соблюдении изоляции, а также могут обращаться за медицинской помощью.
Проект был реализован в сжатые сроки и позволил оперативно отреагировать на возникшую угрозу. Для использования «Социального мониторинга» необходимо указать адрес и загрузить фотографию в момент регистрации.
Надежность и стабильность приложения подтвердили ведущие российские эксперты в области информационной безопасности, а также эксперты Google и Apple.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Сервис «Социальный мониторинг» стал призером «Оскара» среди инноваций
- СМИ сообщили о желании Криштиану Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед»
- Захарова: Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов
- Иностранных туристов пустят в Болгарию с 1 мая
- Эстония объявила о высылке одного российского дипломата
- Навальный решил прекратить голодовку
- Евросоюз призвал Россию открыть часть акватории Чёрного моря в районе Крыма
- «Семь на семь». В МИД РФ подтверждают симметричное сокращение дипломатов Москвой и Прагой
- УЕФА подтвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург
- Длинные майские праздники обрушили сайты РЖД, Кремля и ТАСС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru