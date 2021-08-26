Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на «Госуслугах»

Сервис по противодействию финансовому мошенничеству запустили на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РФ.

«Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций», — рассказали в ведомстве.

По словам замглавы Минфина Михаила Котюкова, новый раздел позволит эффективнее коммуницировать с гражданами и вовремя предупреждать их. Кроме того, благодаря нововведению россияне смогут получить «грамотный финансовый совет к месту и ко времени», отмечает RT. Минфин намерен развивать ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об увеличении скорости предоставления государственных услуг онлайн, напоминает Ura.ru. По словам зампреда правительства, к 2024 году скорость получения госуслуг на одноименном портале увеличится в 10 раз.

