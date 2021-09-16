Сервис по поиску избирательного участка и округа открылся на портале mos.ru
Москвичи теперь могут найти свой избирательный участок и округ на портале мэра и правительства столицы mos.ru. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, надо перейти по ссылке и ввести свой адрес регистрации.
После этого система определит номер округа и адрес избирательного участка, а также укажет номер телефона территориальной избирательной комиссии. Кроме того сервис покажет, как лучше туда добраться.
Избиратели, которые собираются голосовать в очном формате на участках, могут выяснить все вопросы по телефону Единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. В колл-центре, в частности, разъяснят, кто имеет право принять участие в выборах, порядок голосования вне участков.
Выборы в Госдуму проводятся на это раз в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Жители Москвы подали более 2,3 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.
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