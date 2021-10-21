Сервис «Мобильный ID» от МегаФона упростит покупки на AliExpress
Совершать покупки в интернете станет проще, благодаря сервису «Мобильный ID» от компании “МегаФон”. Он позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты. Сервис теперь доступен клиентам самой популярной в стране платформы электронной коммерции — AliExpress Россия. Им могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.
Посещаемость маркетплейса среди абонентов МегаФона за девять месяцев текущего года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020. Число активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев составило почти 28 миллионов человек. На маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные.
Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина, рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%.
«Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – заявила госпожа Талдыкина.
Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно делать это вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически – достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.
Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Информация передаётся с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции.
Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.
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