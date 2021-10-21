Сервис «Мобильный ID» от МегаФона упростит покупки на AliExpress

Совершать покупки в интернете станет проще, благодаря сервису «Мобильный ID» от компании “МегаФон”. Он позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты. Сервис теперь доступен клиентам самой популярной в стране платформы электронной коммерции — AliExpress Россия. Им могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.

Посещаемость маркетплейса среди абонентов МегаФона за девять месяцев текущего года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020. Число активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев составило почти 28 миллионов человек. На маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч – иностранные.

Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина, рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%.

«Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – заявила госпожа Талдыкина.