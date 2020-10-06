Сервис электронных больничных запустили на Госуслугах
Новый сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) появился на российском Едином портале госуслуг, сообщает Минцифра РФ.
Сервис будет получать информацию об ЭЛН из Фонда социального страхования. В личном кабинете на портале госуслуг, а также в мобильном приложении каждый пользователь сможет получать автоматические уведомления обо всех изменениях, связанных с электронными больничными листами. Кроме того, пользователям будет доступна подробная информация о больничном: номер, сведения о медицинской организации и враче, период действия.
Директор департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков отметил, что в любое время гражданин сможет сам уточнить любую информацию, касающуюся его больничного листа. Россиянам не придётся запоминать или записывать данные, они не потеряются и при необходимости будут всегда под рукой.
Как сообщили в ведомстве, с момента запуска сервиса пользователям портала госуслуг было направлено уже более 200 тысяч оповещений за сутки.
Оформление электронного больничного листа стало доступно россиянам с 1 июля 2017 года. Чтобы сформировать документ в электронном виде, и медицинская организация, и работодатель должны быть зарегистрированы в системе информационного взаимодействия по обмену сведениями.
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