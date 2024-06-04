Сервис Duolingo отчитался об удалении ЛГБТ-материалов

Приложение для изучения языков Duolingo сообщило, что удалило материалы с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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В материале уточняется, что Duolingo отправило письмо в регулятор, где подтвердило, что обучающие материалы, которые заключали пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений – удалены.

В апреле 2024 года Роскомнадзор сообщал, что Duolingo было направлено требование проверить свои материалы на предмет содержания ЛГБТ-пропаганды.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал АО «Первый канал. Всемирная сеть» на миллион рублей за некорректную возрастную маркировку фильма со сценой ЛГБТ-отношений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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