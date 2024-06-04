Сервис Duolingo отчитался об удалении ЛГБТ-материалов
Приложение для изучения языков Duolingo сообщило, что удалило материалы с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
В материале уточняется, что Duolingo отправило письмо в регулятор, где подтвердило, что обучающие материалы, которые заключали пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений – удалены.
В апреле 2024 года Роскомнадзор сообщал, что Duolingo было направлено требование проверить свои материалы на предмет содержания ЛГБТ-пропаганды.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал АО «Первый канал. Всемирная сеть» на миллион рублей за некорректную возрастную маркировку фильма со сценой ЛГБТ-отношений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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