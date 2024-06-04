Сервис Duolingo отчитался об удалении ЛГБТ-материалов

В материале уточняется, что Duolingo отправило письмо в регулятор, где подтвердило, что обучающие материалы, которые заключали пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений – удалены.

В апреле 2024 года Роскомнадзор сообщал, что Duolingo было направлено требование проверить свои материалы на предмет содержания ЛГБТ-пропаганды.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал АО «Первый канал. Всемирная сеть» на миллион рублей за некорректную возрастную маркировку фильма со сценой ЛГБТ-отношений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



