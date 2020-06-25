Сертификаты программы «Миллион призов» будут действительны до 31 декабря
Срок действия призовых сертификатов программы «Миллион призов» для участников голосования по Конституции продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил Александр Пищелко - представитель проекта «Активный гражданин», на базе которого реализована программа.
По его словам, ежедневно с 25 июня по 2 июля будет проводиться розыгрыш и определение победителей. Сегодня он состоится в 22:00, 2 июля — в 14:00. Итоги акции будут подводиться ежедневно в 8:30 на сайте программы ag-vmeste.ru. Победителей выберет компьютер методом случайного отбора случайных чисел, они получат SMS-уведомление.
Полученные коды нужно будет активировать до 26 июля. До конца года горожане смогут обменять их на различные поощрения. Продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты «Тройка», билеты в музеи, театры и кино.
В программе участвуют уже более 80 партнёров, среди которых сеть столичных аптек, кафе и рестораны, торговые сети, порядка 50 объектов культуры. По словам Пищелко, в ближайшее в программу «Миллион призов» войдут некоммерческие организации и благотворительные фонды, и участники получат возможность пожертвовать деньги на благотворительность.
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