Сергунина: все больше москвичей присоединяются к интеллектуальному волонтерству

В Москве с её авторитетными вузами и ведущими компаниями всё больше профессионалов присоединяются к волонтёрскому движению, которое получило название интеллектуального, или pro bono, что на латыни означает «во благо». Такие специалисты безвозмездно помогают социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), делясь знаниями и опытом, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, стремление помогать – «отличительная черта нашего города».

Стать интеллектуальным волонтёром может любой желающий, у которого есть необходимые профессиональные компетенции. Так, веб-дизайнеры могут улучшить сайт НКО, юристы – помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры — с продвижением социального проекта.

Тех, кто хочет стать pro bono волонтёром, приглашают на консультацию в сеть из 11 коворкинг-центров НКО, адреса которых размещены на сайте портала «Душевная Москва».

Программы интеллектуального волонтёрства используют десятки московских НКО, проектов и платформ. В частности, с представителями бизнеса работает социальная платформа todogood ,к которой за два года работы присоединились 2 тысячи добровольцев. Также работает центр корпоративного волонтёрства DaDobro, объединяющий 250 компаний партнёров. Крупнейшим объединением волонтёров является ресурсный центр «Мосволонтер».

