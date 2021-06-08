Сергунина: Волонтеры из регионов России приехали на обучающую стажировку в Москву

В ресурсном центре «Мосволонтер» пройдут мастер-классы для сотрудников добровольческих организаций с 7 по 12 июня, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Московские волонтеры поделятся опытом со своими коллегами из 14 регионов России. «На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества», — подчеркнула Сергунина.

В стажировке примут участие представители 18 волонтерских организаций. Отдельное внимание на стажировке уделят вопросам доступности городской среды. В свободное время участники посетят обзорные экскурсии и выставки.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВолонтёрыМосква
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