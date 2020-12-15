Сергунина: волонтеры из Москвы заняли призовые места на конкурсе «Доброволец России»

Проекты 10 столичных волонтеров заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2020». Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Победители и призеры займутся развитием своих проектов при поддержке наставников в течение следующего года.

Одной из победительниц конкурса стала москвичка Ольга Лоева. Она представила проект «Шаг в профессию 2.0» для молодых людей с инвалидностью, который занял первое место в номинации «Равенство возможностей». Под руководством специалистов ведущих российских и международных компаний участники программы будут посещать мастер-классы и тренинги, а также получать консультации экспертов и HR-специалистов.

Другие проекты призеров направлены на поддержку людей с особенностями здоровья, сохранение исторической памяти, заботу о ветеранах и помощь детям в трудной жизненной ситуации, а также помощь бездомным животным. .

Лауреаты конкурса получат грантовую поддержку в размере до двух миллионов рублей. В этом году 53219 человек подали заявку на участие в конкурсе.

Всего участие в 10-м, юбилейном, конкурсе «Доброволец России» приняло рекордное количество человек: было подано 53 219 заявок в 14 номинациях. Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи — в три раза больше, чем в прошлом году. Число финалистов из столицы также выросло: с шести в 2019-м до 20 в текущем году.



