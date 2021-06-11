Сергунина: В столице определили финалистов технологического конкурса «Новатор Москвы»

На премии «Новатор Москвы» определили 36 финалистов конкурса для изобретателей. Теперь участники должны будут показать свои проекты инвесторам. Презентация пройдет 15 июня, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По итогам конкурса выберут 18 победителей. Финалисты презентуют различные проекты, от системы нейроуправления бионическим протезом до высокоскоростной тоннельной транспортной системы для мегаполисов будущего. «Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов», — добавила Сергунина.

Номинантов отбирали в несколько этапов. Сначала специалисты проверили подлинность документов, а затем оценили научную ценность проектов и их конкурентоспособность. Победители получат от 500 тысяч до полутора миллиона рублей.

