Сергунина: В столице определили финалистов технологического конкурса «Новатор Москвы»
На премии «Новатор Москвы» определили 36 финалистов конкурса для изобретателей. Теперь участники должны будут показать свои проекты инвесторам. Презентация пройдет 15 июня, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По итогам конкурса выберут 18 победителей. Финалисты презентуют различные проекты, от системы нейроуправления бионическим протезом до высокоскоростной тоннельной транспортной системы для мегаполисов будущего. «Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов», — добавила Сергунина.
Номинантов отбирали в несколько этапов. Сначала специалисты проверили подлинность документов, а затем оценили научную ценность проектов и их конкурентоспособность. Победители получат от 500 тысяч до полутора миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- В России за сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19
- Народный артист России предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов
- Парковка в столице будет бесплатной 12 и 14 июня
- Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве
- Эпидемиолог рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом
- Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до исторического минимума
- Израиль первым в мире запретил продажу меха
- Россияне назвали желаемый доход для финансовой независимости
- В МИД Германии одобрили отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
- Автобус с пассажирами загорелся в Ростове-на-Дону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru