Сергунина: в Москве выберут лучшие авторские маршруты по городу
Жители Москвы прислали на общегородской туристический конкурс «Маршруты по Москве» более 260 авторских маршрутов по районам столицы, среди которых есть тематические – например, исторические и литературные. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Из предложенных маршрутов эксперты выбрали 86 для онлайн-голосование, которое уже началось на сайте конкурса и продлится до 1 сентября, отметила она. Участники голосования выберут трёх победителей, ещё 12 лучших конкурсантов определит жюри с участием представителей Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, Департамента культурного наследия, экскурсоводов и турменеджеров.
Итоги конкурса подведут на сайте проекта #Москвастобой 3 сентября, где опубликуют и лучшие маршруты. Все 15 финалистов получат призы, сообщается на сайте мэра столицы.
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