Сергунина: В Москве учредили медаль за достижения и вклад в развитие ВДНХ
Награду «Золотой знак ВДНХ» учредили в Москве за различные достижения и существенный вклад в развитие выставки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», — приводит слова Сергуниной официальный сайт мэра Москвы.
«Золотой знак ВДНХ» смогут получить отдельные специалисты и организации, например, резиденты выставки. Награда будет представлять собой медаль с изображением монумента «Рабочий и колхозница» на одной стороне и арки главного входа с логотипом выставки — на другой. Решение о вручении «Золотого знака» будет принимать наградной комитет.
Отмечается, что с 1939 года и до 1990-х на ВДНХ существовала традиция поощрять специалистов и трудовые коллективы за успехи и передовые разработки. За всю историю выставки награды получили более миллиона человек.
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