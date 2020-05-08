Сергунина: Ученики технопарка «Альтаир» в апреле завоевали почти 170 наград
Участники московского технопарка для школьников «Альтаир» в апреле завоевали 169 наград, ученики принимали участие в городских состязаниях в дистанционном формате. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина. Детский технопарк «Альтаир» начал работу осенью 2019 года на базе Российского технологического университета. С тех пор он успел принять более 1,6 тысяч слушателей.
Как отметила Сергунина, достижения ребят впечатляют. Почти 170 наград только за один месяц - рекорд и самый лучший показатель уровня подготовки. Всего в мегаполисе сейчас действуют 18 таких технопарков для детей в каждом округе.
Образовательные программы для таких центров разработаны вместе с ведущими высшими учебными заведениями и компаниями. «В технопарках школьники могут получить прикладные знания, ребята также создают свои первые проекты в областях, которыми интересуются - от химии и информационных технологий до робототехники и космических систем», - пояснила Сергунина.
С самыми талантливыми учениками детских технопарков подписывают отложенные трудовые договоры. Их заключено уже около 400. Способных школьников приглашают на работу такие ведущие компании, как «Росатом», «Ростелеком» и «РЖД».
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