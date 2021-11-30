Сергунина: Участниками молодежного онлайн-форума «Наследие» стали более 30 тысяч человек

Организованный правительством Москвы IV молодежный форум «Наследие» прошел с 25 по 27 ноября в онлайн-формате. В ходе деловой конференции, познавательной программы и студенческого конкурса участники форума рассмотрели вопросы сохранения культурного наследия и включения памятников истории в жизнь мегаполисов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с 2018 года аудитория форума кратно выросла: от менее 1 тысячи до более 30 тысяч участников.

«Благодаря онлайн-формату к трансляциям экспертных сессий, лекций и мастер-классов могли присоединиться жители самых разных городов. Заметно расширился и экспертный состав - своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики. Они представляли Россию и другие страны, например, Германию, Нидерланды и Республику Корею», — рассказала Сергунина.

Деловую программу представили профессиональное и научное сообщества, органы власти, профильные СМИ. Так, на пленарной сессии выступил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, урбанисты, архитекторы и другие специалисты. Спикеры рассказали о реставрации Миусского трамвайного депо и его превращении в крупнейший гастрономический квартал Европы, создании музея на базе ГЭС-2, реставрационных работах в Центральном телеграфе и Московском императорском воспитательном доме Бецкого.

По словам Алексея Емельянова, ежегодно в Москве реставрируют более 100 достопримечательностей, и эта тенденция распространяется и в других российских городах.

«Синергия федеральных и местных органов власти, профессионального сообщества, молодых специалистов, бизнеса и местных жителей поможет еще более успешно решать задачи сохранения исторических зданий и открытия на их территории новых объектов для досуга, просвещения, проживания и торговли», — отметил руководитель Мосгорнаследия.

Для студентов и молодых специалистов из разных регионов страны была подготовлена отдельная программа. Участники форума из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Владимира, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Крыма представляли концепции развития объектов культурного наследия своих городов как новых точек притяжения для местных жителей и туристов.

В студенческом конкурсе приняли участие более 100 учащихся 13 ведущих профильных вузов Москвы, которые боролись за победу в составе восьми команд. В каждый коллектив вошли представители различных специальностей: будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, менеджеры. Студенты под кураторством экспертов разрабатывали проекты по реставрации Московского императорского воспитательного дома.

Призером конкурса стала команда, предложившая проект современного комплекса «Город профессий» — обширного культурного пространства с презентационными залами, коворкингом, литературным салоном, ландшафтным парком. Второе место заняли авторы проекта «Студенческий кампус» с общежитием, музеем и галереями. Третьей стала команда с концепцией «Школы моды и дизайна», предполагающей создание площадок для получения образования, проведения выставок и мероприятий.

«Приз зрительских симпатий» присудили авторам концепции «Дом детства» с музеем, посетители которого смогут проследить развитие игровых технологий и интернета. Завершили форум «Наследие» онлайн-лекции, мастер-классы и квизы на тему искусства, архитектуры, реставрации и дизайна.

