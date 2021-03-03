Сергунина: туристический сервис Russpass дополнили новыми функциями
Пользователи туристического сервиса для мобильных телефонов Ruspass получили доступ к трем новым сервисам. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она рассказала, что приложение дополнили опцией составления комбинированных маршрутов. По ее словам, туристы смогут в одном месте покупать билеты на разные виды транспорта.
Также в Ruspass появилась интерактивная карта России с достопримечательностями музеями, театрами и ресторанам, с которой можно наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны.
Заммэра добавила, что третьим новшеством стала аторизация в Ruspass через соцсети и популярные онлайн-сервисы: «Вконтакте», Facebook, Gmail и mos.ru.
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