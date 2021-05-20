Сергунина: Цифровые проекты Москвы отметили премией German Innovation Award

Три московских проекта стали лауреатами международной премии German Innovation Award, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что развитие онлайн-сервисов помогает москвичам существенно экономить время. Сергунина подчеркнула, что цифровые технологии Москвы конкурентоспособны на мировом уровне. «Наград, в частности, удостоились онлайн-платформа Московского инновационного кластера i.moscow и благотворительный сервис на портале mos.ru», — добавила заммэра.

Проект от МИК удостоился сразу двух премий в номинациях «IТ-услуги для бизнеса» и «Дизайн-мышление». Платформа направлена на улучшение взаимодействий среди предпринимателей. Благотворительный сервис на портале mos.ru перенаправляет пожертвования 40 проверенных фондов. Он стал примером взаимодействия некоммерческих организаций и органов власти.

Третьим лауреатом жюри признали проект, который помогает жителям потреблять воду более осознанно. На портале mos.ru пользователи видят, какое количество воды они расходуют. Сервис уведомляет москвичей о понижениях и повышениях их расхода воды.

