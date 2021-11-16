Сергунина: Слушатель детского технопарка из Москвы стал призером WorldSkills Hi-Tech

Ученик московского детского технопарка «На Зорге» Даниил Конахин стал призером VIII национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ученик 8-го класса школы №2098 имени Героя Советского Союза Доватора занял второе место на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Даниил Конахин участвовал в соревнованиях в составе команды юниоров Роскосмоса.

«Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14-16 лет. Он продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути. А участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьезным вкладом в собственное будущее, позволят привлечь внимание потенциальных работодателей», — приводит слова Сергуниной официальный сайт мэра Москвы.

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности состоялся в Екатеринбурге в конце октября. Его участниками стали около 500, которые демонстрировали свои навыки по 39 компетенциям в сфере производства, инженерных, информационных, строительных технологий, услуг, транспорта и логистики. Даниил Конахин соревновался в компетенции «Сетевое и системное администрирование» в категории юниоров 11-14 лет.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, технопарк «На Зорге» открылся четыре года назад и стал четвертым детским технопарком Москвы. За эти годы программы обучения и мастер-классы в нем прошли около 5 тысяч школьников.

«Занятия с подростками проводят практикующие профильные специалисты, поэтому слушатели получают навыки, необходимые для решения актуальных задач в жизни, а не только теоретические знания», — подчеркнул Фурсин.

Даниил Конахин занимается в детском технопарке «На Зорге» уже два года. Школьник неоднократно принимал участие, становился призером и побеждал в чемпионатах WorldSkills. В августе Даниил в составе сборной столицы стал чемпионом России в возрастной категории 11-14 лет в своей компетенции, и Роскосмос пригласил школьника участвовать в национальном чемпионате Worldskills Hi-Tech 2021.

В технопарке «На Зорге» на площади 500 кв. м расположены лаборатории креативных индустрий, в числе которых архитектура, дизайн, мода, полиграфия и книгопечатание, 3D-моделирование, цифровые технологии проектирования, технологии для медиаиндустрии и фото- и видеопроизводства, культурной сферы и сферы развлечений. Школьники разрабатывают проекты, которые проходят путь от идеи до реализации. Кроме того, учащиеся могут посетить офисы компаний, строительные и производственные площадки, типографии, проектные и архитектурные бюро.

