Сергунина рассказала об участии столицы в форуме «Отдых Leisure 2020»

Власти Москвы планируют представить цифровую туристическую платформу Russpass на международном туристическом форуме «Отдых Leisure - 2020» в инновационном центре «Сколково», который стартует 8 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Город расскажет российским и иностранным коллегам о возможностях и преимуществах этого сервиса, позволяющего спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России.

«Будем рады получить обратную связь от тех, кто уже присоединился к Russpass. А это туркомпании, гостиницы, экскурсионные бюро и культурные учреждения из десятков регионов страны», добавила Сергунина.

Форум «Отдых Leisure - 2020» продлится до 10 сентября. На нём соберутся представители 30 регионов РФ и шести стран, среди которых Куба, Болгария и Испания. Мультимедийный стенд Москвы на форуме стилизован под летнее кафе с кинотеатром.

