Сергунина рассказала об образовательной поддержке малого бизнеса в Москве

С начала года более 27 тысяч предпринимателей приняли участие в бесплатных обучающих мероприятиях проекта «Малый бизнес Москвы». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

«Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов», - отметила Сергунина.

По ее словам, в этом году были проведены мероприятия по темам «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги». Наиболее востребованной стала программа «Стартап-школа МБМ» а также бизнес-акселераторы.

Так, в период с января по июнь число слушателей «Стартап-школы МБМ» превысило 1,1 тысячи человек, что составило 70% от общего числа участников в прошлом году. Популярная программа позволяет предпринимателям за пять дней изучить основы и открыть свое дело, а акселераторы помогают запустить новые продукты и увеличить продажи.

