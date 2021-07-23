Сергунина рассказала об образовательной поддержке малого бизнеса в Москве
С начала года более 27 тысяч предпринимателей приняли участие в бесплатных обучающих мероприятиях проекта «Малый бизнес Москвы». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
«Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов», - отметила Сергунина.
По ее словам, в этом году были проведены мероприятия по темам «Самозанятые», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Финансы, бухгалтерия и налоги». Наиболее востребованной стала программа «Стартап-школа МБМ» а также бизнес-акселераторы.
Так, в период с января по июнь число слушателей «Стартап-школы МБМ» превысило 1,1 тысячи человек, что составило 70% от общего числа участников в прошлом году. Популярная программа позволяет предпринимателям за пять дней изучить основы и открыть свое дело, а акселераторы помогают запустить новые продукты и увеличить продажи.
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