Сергунина рассказала о специальной программе «Ночи искусств» от парков Москвы
Парки российской столицы по случаю акции «Ночь искусств» организуют мероприятия в дистанционном формате. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Все желающие смогут присоединиться к онлайн-экскурсиям, лекциям, викторинам и творческим мастер-классам.
Традиционная акция «Ночь искусств» пройдёт в Москве уже в восьмой раз. Видеоролики активностей появятся 3 ноября на страницах парков в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.
Так, парк «Сокольники» представит онлайн-выставку картин своей территории XIX века. Лианозовский парк в онлайн-экскурсии расскажет, как видоизменялась рекреация в XX веке. Музей-усадьба «Люблино» поведает историю рождественского вертепа. Также можно будет узнать о местном кукольном театре.
Усадьба Воронцово организует лекцию о жизни и творчестве знаменитого мастера эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти. Таганский парк предлагает поучаствовать в викторине, а мастер-класс зоны отдыха «Левобережье» посвящён искусству живописи акварелью.
В «Ночь искусств» горожан ждет и музыкальная программа.
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