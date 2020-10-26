Сергунина рассказала о новых номинациях конкурса «Доброволец Москвы — 2020»

Прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020» завершился в столице, его участниками станут 7,4 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По числу конкурсантов лидирует номинация «Добрая команда. Вуз», а по числу заявок - номинация «Я волонтер», добавила она.

Теперь некоммерческие организации могут выдвигать своих волонтеров в номинации «Спасибо», в этот раз их заявлено 80 человек, еще 630 участников собрала номинация «Добрая команда. Корпоративное объединение», где выступают компании со своими программами корпоративной социальной ответственности.

